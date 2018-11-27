شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. صورة نادرة لمحمد بن سلمان وهو طفلا رفقة والده في زيارة لمؤسسة إعلامية قبل عشرين عاما والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أظهرت صورة قديمة ونادرة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وهو الى جوار والده الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، في زيارة لتلفزيون MBC.

وتبدو الصورة قديمة وتعود الى ما قبل عشرين عاما تقريبا.

ومحمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، هو ولي عهد السعودية، ونائب رئيس مجلس الوزراء إضافة لكونه وزير الدفاع. كما يرأس مجلس الشؤون السياسية والأمنية وكذلك مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي. وأظهر محمد بن سلمان توجّهات انفتاحية ومختلفة عمَّن سبقه من قيادات السعودية، فشهدت البلاد خلال فترة ولاية عهده السماحَ للمرأة السعودية بالقيادة ودخولِ الملاعبِ الرياضية وتفعيلِ هيئة الترفيه، وتحدّث بصراحة عن توجّه السعودية لمكافحة التشدّد الديني داخل الدولة - الذي يعرف محليًا بالصحوة - ووصفه بالدخيل على المجتمع السعودي.

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