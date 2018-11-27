شكرا لقرائتكم خبر عن صاروخ بدر 3 التابع للحوثيين يقع في قبضة المقاومة الوطنية داخل مدينة الحديدة (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أظهر مقطع فيديو نشره الإعلام العسكري للمقاومة الوطنية بالحديدة، صاروخ تابع للحوثيين "بدر 3" وهو في قبضة القوات المشتركة بالحديدة. ويأتي سقوط الصاروخ بعد سقوط موقع استراتيجي للحوثيين، قالت الإعلام العسكري ان سقوطه جاء نتيجة هجوم عكسي بعد خرق الحوثيين للهدنة وقصف مواقع اللواء الثاني حراس جمهورية مشيرا إلى أن وحدة من الكتيبة السادسة اللواء الثاني تقدمت صباحا وطهرت موقعا للحوثيين في أرضية على شارع صنعاء ظلت تستخدمه في قصف مجمع إخوان ثابت.

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