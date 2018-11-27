صعدة.. قصف صاروخي ومدفعي على مواقع المليشيا في منبه وشدا

قصفت القوات السعودية، اليوم الثلاثاء، 27 تشرين الثاني، 2018 مواقع للمتمردين الحوثيين في مناطق حدودية بمحافظة صعدة شمالي اليمن. وقال مصدر محلي إن مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة من مديريتي منبه وشدا الحدوديتين مع المملكة العربية السعودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي عنيف. وأضاف المصدر أن أصوات الانفجارات الناجمة عن القصف كانت عنيفة وسمعت من مناطق بعيدة. وتتعرض مواقع وتجمعات المليشيا في المحافظة لقصف جوي ومدفعي بشكل يومي.

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