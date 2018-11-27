التحالف يقصف مواقع للمليشيا في مديرية الحالي بالحديدة

قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الثلاثاء، 27 تشرين الثاني، 2018 مواقع للمتمردين الحوثيين في محافظة الحديدة غربي اليمن. وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا قرب كيلو 16 في مديرية الحالي تعرضت لقصف جوي عنيف. وأضافت أن القصف ترافق مع تحليق مكثف للمقاتلات الحربية في أجواء المديرية. ولم تتوفر حتى اللحظة معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف.

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