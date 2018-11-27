شكرا لقرائتكم خبر عن سالها المذيع عن «بنت اليمن» فكان ردها مفاجئ.. شاهد اذكى طفلة عربية ادهشت المتابعين «فيديو» والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد بماذا اجابت هذة الطفلة عندما سالها المذيع عن بنت اليمن :

شكرا لقرائتكم خبر عن سالها المذيع عن «بنت اليمن» فكان ردها مفاجئ.. شاهد اذكى طفلة عربية ادهشت المتابعين «فيديو» على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .