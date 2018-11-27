شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة شركات بن عوض النقيب تعلن تخفيضات ثانية في أسعار منتاجاتها ( قائمة المواد + الأسعار) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت مجموعة شركات بن عوض النقيب قائمة جديدة شملت تخفيض كبير في جميع منتجاتها الغذائية.

وهذا هو ثاني إعلان من شركات بن عوض النقيب لتخفيضات ثانية خلال أقل من أسبوعين في ظل التعافي المستمر للريال اليمني بعد أن كان قد وصل إلى حالة انهيار غير مسبوقة.

هذا وقد أعلنت شركة السمن والصابون كبرى شركات مجموعة هائل سعيد أنعم تخفيض في منتاجاتها شملت السمن والصابون والزيوت.

هذا ويشتكي المواطنون من استمرار رفع التجار للأسعار رغم إعلان الشركات الكبرى تخفيض أسعارها مطالبين الجهات المعنية بالتحرك لضبط عمليات التلاعب في الأسعار.