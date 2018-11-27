شكرا لقرائتكم خبر عن بعد دقائق من اصدار الرئيس هادي قرارات جمهورية.. عبدالملك يفاجئ الجميع بقرارات جديدة(وصارمة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور "معين عبدالملك" قرار تكليف "عمر عوض عبدالله العامري" مدير عام مكتب وزارة حقوق الانسان بوادي وصحراء حضرموت. كما أصدر قرار تعين الإعلامي "حيدرة القاضي" مساعد الملحق الإعلامي في سفرتنا بالقاهرة



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