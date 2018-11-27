شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار غير مسبوق للدولار والسعودي مقابل الريال اليمني "أخر تحديث لأسعار الصرف" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -



كشف مصدر مصرفي في العاصمة عدن عن آخر تحديث لأسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية وقال المصدر ان الريال شهد تحسن وارتفاع جديد مقابل الدولار والريال السعودي". وأضاف "أن الأسعار هي كالتالي: أسعار الشراء: الدولار.. 525 السعودي.. 138 أسعار البيع: الدولار.. 535 السعودي.. 140

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