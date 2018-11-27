شكرا لقرائتكم خبر عن فتاة سعودية تتسبب بنقل عريسها اليمني للمستشفى بعد أن أصابته "بعين"! (صورة + تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أنتهت مراسم خطبة بإحدى القرى التابعة لمنطقة "جيزان "أمس الأول بنقل الشاب اليمني (الخاطب) من فتاة سعودية للمستشفى بعد لحظات من النظرة الشرعية ، أتضح فيما بعد أن "العروس" أصابته "بعين" بعد أن سرها منظر الشاب - بحسب ما تداوله اقاربهما في المستشفى-

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