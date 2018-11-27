شكرا لقرائتكم خبر عن من هو أكثر قائد عسكري مخلص خدم اليمن في المرحلة الأخيرة؟.. شاهد كيف أجاب اليمنيون والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وضع أحد الناشطين على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك سؤالا للجمهور عن أكثر قائد عسكري يمني خدم اليمن خلال المرحلة الأخيرة، منذ ما بعد أحداث 2011.

وشكلت الإجابات التي رصدها محرر "شبكة بويمن الإخبارية" تقاربا إلى حد كبير حول الرجل العسكري الأول الأكثر إخلاصا لليمن.

واتفق المشاركون في الإجابة على السؤال على أن قائد المنطقة العسكرية الثالثة بمأرب العميد الشهيد عبدالرب الشدادي، والذي استشهد في صرواح حاملا لقب، مؤسس الجمهورية الثانية، هو القائد العسكري الأول والأكثر إخلاصا وخدمة لليمنيين.

وتفاوتت الإجابات حول من يحتل المرتبة الثانية، ما بين نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح الأحمر، وقائد محور بيحان، اللواء مفرح بحيبح والذي قدم 4 من أولاده شهداء في معركة اليوم، ووزير الدفاع السابق والذي ما يزال أسيرا لدى الحوثين، محمود الصبيحي، وأيضا القائد نصر الربية والعميد القشيبي والعميد طارق صالح إضافة إلى اللواء المقدشي واللواء سلطان العرادءة.