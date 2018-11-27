المقاومة تشترط انسحاب الحوثيين من مدينة وميناء الحديدة لوقف العمليات العسكرية

اشترطت المقاومة الوطنية اليمنية، انسحاب مليشيا الحوثي الانقلابية من مدينة وميناء الحديدة، مقابل وقف العمليات العسكرية لتحرير المدينة الساحلية الواقعة غربي اليمن.

وذكر المتحدث الرسمي للمقاومة الوطنية اليمنية التي يقودها العميد الركن صادق دويد، في بيان صحفي، أن مليشيا الحوثي " تتوسل إلى المجتمع الدولي إيقاف الحرب، وتقدم عرضا بتسليم ميناء الحديدة مع بقائهم في المدينة".

وقال دويد: إن المقاومة المشتركة التي تسيطر على أجزاء واسعة من مدينة الحديدة، ستمنح فرصة للسلام وشرطها الرئيسي خروج المليشيا من المدينة والميناء".

وكانت المقاومة اليمنية المشتركة، قد توغلت في عمق مدينة الحديدة ضمن عملية عسكرية واسعة النطاق بإسناد من التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.

وباتت القوات المشتركة، على بعد قرابة 3 كلم من ميناء الحديدة الاستراتيجي، الذي أصبح أحد أبرز منافذ تهريب السلاح الإيراني للمليشيا الحوثية.

وهدأت وتيرة المعارك نسبيا خلال الساعات الماضية في مدينة الحديدة، وسط تحركات دولية لإقناع مليشيا الحوثي الانقلابية بالانسحاب من ميناء ومدينة الحديدة وتجنيبها القتال، وهو ما كانت الشرعية والتحالف العربي، تطرحه منذ أشهر.