مقتل 35 حوثيا والجيش اليمني يحرر مواقع جديدة بالضالع

حررت قوات الجيش اليمني، مواقع جديدة في مديرية دمت بمحافظة الضالع، جنوبي البلاد، بعد معارك أسفرت عن مقتل 35 من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية.

ونقل موقع وزارة الدفاع اليمنية عن مصدر ميداني أن قوات الجيش حررت جبال الحريوة والنسر وموقعي الثعيل وخارم شرق منطقة الحقب بمديرية دمت.

وأضاف المصدر أن قوات الجيش حررت أيضا تلة القاضي والجبال المطلة على مواقع كولة الزقري والعكرة الواقعة غرب مدينة دمت (مركز المديرية).

وكشف عن أن المعارك أسفرت عن مقتل 35 من عناصر المليشيا الحوثية، بينهم القيادي الميداني البارز سالم النعمي، وإصابة 17 آخرين، علاوة على تدمير عدد من الآليات القتالية التابعة للانقلابيين.

وأشار المصدر إلى أن المعارك ما زالت تدور مساء الجمعة بالمدخل الشرقي لمدينة دمت، وسط انهيارات كبيرة في صفوف المليشيا التي تلوذ بالفرار.

وقبل ساعات، كان الجيش اليمني أعلن في بيان أن قواته نفذت عملية التفاف واسعة واقتحمت مدينة دمت من الجهة الشمالية الغربية.

وأوضح أن القوات الشرعية تحاصر مليشيا الحوثي الانقلابية داخل المدينة من عدة اتجاهات والمليشيا تقوم بسحب آلياتها إلى خارج المدينة.