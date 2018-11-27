شكرا لقرائتكم خبر عن غلاب: كهنوت الحوثي مرفوض شعبيا ودوليا وبلا قاعدة قوية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الناشط السياسي، نجيب غلاب، إن الحركة الحوثية غير قادرة على أن تستمر في الداخل بالقوة والسطو.

وأضاف غلاب، خلال تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، تابعها “المشهد اليمني”، إن “كهنوتها مرفوض شعبيا وبلا قاعدة قوية ويمثل أقلية ضئيلة.

وأشار إلى أنه في الوقت الذي يكون فيه كهنوت الحوثي مرفوض شعبيا، يكون مرفوض إقليميا ودوليا أيضا، واستمرارها ناتج عن قدرتها في الإضرار باليمنيين، وقمارها بتوظيف الإرهاب والعنف لخلق مأساة إنسانية قاتلة للشعب.