شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ..مالذي عثر عليه الحوثيين واخفاه "علي عبدالله صالح" لسنوات عن الميلشيا لخطورة حصولهم عليه! (صور) والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لمروحيات وطائرات حربية عثرت عليها المليشيات الحوثية وقامت بتفكيكها ونقلها إلى مخابئ سرية. وقال الناشطون إن الحوثيين وجدوا مخبأ لطائرات حربية نوع هيلوكبتر كانتبمعسكر الصمع التابع لما يسمى بالحرس الجمهوري سابقًا، ونقلوها بعد ذلك الى مكان مجهول.

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ..مالذي عثر عليه الحوثيين واخفاه "علي عبدالله صالح" لسنوات عن الميلشيا لخطورة حصولهم عليه! (صور) على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .