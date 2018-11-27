شكرا لقرائتكم خبر عن اعلان هام من التحالف العربي يصدم الحوثيين ويحبط مساعي اطراف خارجية لانقاذهم (تفاصيل) والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - أكد المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي العقيد تركي المالكي أن عمليات دعم تحرير مدينة الحديدة مستمرة.

وقال العقيد تركي المالكي في مؤتمر صحفي، إن الميليشيات الحوثية تتحصن في المناطق المدنية بما فيها المساجد والمستشفيات في الحديدة.

وأضاف أن ميليشيات الحوثي تتخذ المدنيين دروعا بشرية، مؤكدا التزام التحالف العربي بالمواثيق الدولية والإنسانية في التعامل مع تلك الحالات.

مؤكداً جهود التحالف مستمرة للتصدي للتهديدات الإرهابية للميليشيات الحوثية التي يبدو أنها لا تسعى لحل سياسي، لافتاً إلى أن قوات التحالف دمرت عشرات الألغام التي زرعتها الميليشيات الحوثية لتهديد الملاحة البحرية.

إلى ذلك، أعلن المتحدث الرسمي باسم التحالف، أنه تم إصدار 16 تصريحاً لسفن متوجهة لموانئ اليمن، تحمل مواد أساسية وطبية ونفطية، مضيفاً أنه تم إصدار 12 تصريحا جويا وأذونات بتوفير الحماية البرية.

وأكد أن مليشيا الحوثي تتعمد تعطيل سفن وتفريغ حمولاتها في الحديدة والصليف.