شكرا لقرائتكم خبر عن بعد التقدم من 5 محاور والمحاصرة من 3 جبهات قادة التحالف الامير فهد ال سعود.. والامير نايف ال سعود في الصفوف الأولى بصعدة (شاهد فيديو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - زار امس الاثنين الامير فهد ين تركي ال سعود والامير نايف بن ماجد ال سعود جبهات القتال في محافظة صعدة، واجتمعا مع كبار القادة العسكريين في الجيش الوطني اليمني والتحالف العربي، لتدارس مرحلة الحسم بالمحافظة شاهد الفيديو : وجاءت تلك الزيارة بعد تقدم قوات الشرعية من خمس محاور ومحاصرة مخبئ زعيم مليشيات الحوثي في مران بمحافظة صعدة من ثلاث جبهات قتالية.

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد التقدم من 5 محاور والمحاصرة من 3 جبهات قادة التحالف الامير فهد ال سعود.. والامير نايف ال سعود في الصفوف الأولى بصعدة (شاهد فيديو على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .