شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتور العليمي تدخل لإنهاء جدل العودة وأجاب عن السؤال قبل أن يغادر.. هل غادر الرئيس هادي أمريكا ولماذا لم يصل إلى الرياض؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تضاربت الأنباء بشأن عودة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي إلى الرياض، بعد زيارة علاجية غير معلنة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وشهدت مجموعة حوارية تفاعلية معظم أعضائها من الصحفيين جدلاً محتدماَ بين اثنين من الاعلاميين، أعلن الأول نقلاً مصادر لم يسمها أن الرئيس هادي وصل مساء إلى الرياض قادماً من أمريكا، وهو ما نفاه صحفي آخر مقرب من الرئاسة.

وبعد جدل حاد ومطالبات وجهها مشتركي المجموعة إلى مدير مكتب الرئيس هادي، الدكتور عبدالله العليمي، المشارك في المجموعة، تدخل الأخير معلناً أن الرئيس ما يزال في أمريكا، قبل أن يغادر المجموعة.

وكانت قناة الحدث العربية أعلنت يوم أمس الأول السبت أن الرئيس هادي سيلتقي المبعوث الأممي مارتن غريفيث في الرياض يوم الاثنين، وهو ما لم يحدث وبدلاً من اللقاء بهادي التقى غريفيث بنائبه على محسن.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبأ” بأن غريفيت استهل لقاءاته في الرياض باجتماع مع نائب الرئيس اليمني علي محسن صالح، وأن اللقاء بحث “سبل تعزيز فرص السلام وترتيبات جولات المفاوضات القادمة وموقف الشرعية الداعم لإجرائه”.