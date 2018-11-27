التحالف العربي يصدر 12 تصريحا جويا و16 لسفن تحمل مساعدات لليمنيين

قال العقيد ركن تركي المالكي المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، إن التحالف أصدر 12 تصريحا جويا و16 تصريحا لسفن متوجهة للموانئ اليمنية، تحمل مساعدات من المواد الأساسية والطبية ومشتقات نفطية.

وأكد العقيد تركي المالكي، في مؤتمر صحفي، أن مليشيا الحوثي الانقلابية تتعمد تعطيل دخول السفن وتفريغ حمولتها في الحديدة والصليف.

وأشار إلى أن المليشيا الحوثية حوَّلت ميناء الحديدة لثكنة عسكرية، موضحا أن المليشيا تقطع الطرق وتعوق الحياة اليومية في مدينة الحديدة.

ولفت إلى أن المليشيات الحوثية لا تتوقف عن انتهاك القانون الدولي والإنساني، مشيرا إلى أن قوات التحالف العربي دمرت 36 لغما بحريا زرعتها مليشيا الحوثي بالبحر الأحمر، في انتهاك واضح للقوانين كافة.

وكشف عن أن العمليات العسكرية لا تزال مستمرة في الحديدة بوتيرة مختلفة من وقت إلى آخر، لافتا إلى أن الجيش الوطني اليمني يتقدم في المحاور اليمنية كافة بدعم من قوات التحالف العربي.

وأشار المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية إلى أن التحالف يتقدم تقدما مميزا في محافظة صعدة باتجاه المديريات، موضحا أن الجيش اليمني تمكن من إسقاط طائرة من نوع أبابيل قاصف بجبهة نهم.

وكشف عن أن إجمالي عدد الصواريخ الباليستية التي أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه الأراضي السعودية بلغ 207 صواريخ.