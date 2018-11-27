إب.. مصرع القيادي الحوثي "الكبيسي" مع عدد من المسلحين في جبهة الساحل

لقي قيادي حوثي من أبناء محافظة إب مصرعه في جبهة الساحل غرب اليمن في معارك متقطعة بين القوات الحكومية ومليشيا الحوثي الإنقلابية.

وقالت مصادر محلية إن القيادي الحوثي / حمزة عبدالله الكبيسي/ أحد أبرز قيادات مليشيات الحوثي بالحديدة قتل يوم أمس الأول مع عدد من مسلحي المليشيا في جبهة الساحل الغربي.

وشيعت المليشيات القيادي الحوثي الكبيسي يوم أمس في مدينة يريم.

ويعتبر القيادي الحوثي الكبيسي من أبناء مديرية يريم شمال إب وكان من القيادات البارزة في جزيرة كمران ويعمل مشرفا للمليشيا في الجزيرة.

ويأتي مقتل القيادي الكبيسي بعد أسابيع من مصرع القيادي الحوثي البارز مالك علي أحمد أبو هاجرة قائد المليشيات بجبهة الساحل الغربي.

وتتلقى مليشيا الحوثي خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد بجبهة الساحل الغربي وسط انحسار وتراجع في السيطرة على الأرض وتقدم للقوات الحكومية.