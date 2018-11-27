شكرا لقرائتكم خبر عن ..تركيا تنشر قبل قليل هذه ( الصور ) لمنزل رجل أعمال سعودي بارز و" بئر" غامض وتحدد مكان اخفاء جثة " خاشقجي" ..( شاهد) والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - قال المدعي العام الجمهوري بإسطنبول اليوم إنه يجري تقييم معلومات تشير إلى أن مواطنا سعوديا يسمي محمد أحمد الفوزان ساعد المشتبهين بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في إخفاء جثمانه، وتواصل فرق البحث تفتيش منزلين مملوكين للفوزان في محافظة يالوا.



وأضاف المدعي العام أن منصور عثمان أبا حسين -وهو أحد الـ15 شخصا المشتبه بهم بقتلهم خاشقجي- اتصل قبل يوم من مقتل الصحفي بالفوزان المقيم في أحد المنزلين اللذين يجري تفتيشهما حاليا في قرية صامانلي بمحافظة يالوا جنوب إسطنبول.

وقال مراسل الجزيرة بإسطنبول عمر الحاج إن بيان المدعي العام يقول إن الفوزان –وهو رجل أعمال مقيم في تركيا- ضالع في عملية إخفاء جثة خاشقجي بعد قتله وتقطيعه داخل القنصلية السعودية بإسطنبول في الثاني من أكتوبر/تشرين الثاني الماضي وفق مخطط مدبر له.

المتعاون المحلي

وأضاف مراسل الجزيرة أن كشف المدعي العام بإسطنبول يحدد هوية المتعاون المحلي مع فريق الاغتيال، الذي نسق معه عملية التخلص من جثة خاشقجي، ويفند هذا الكشف عنصرين من عناصر رواية السلطات السعودية، أولها أن فريق الإعدام جاء إلى تركيا بنية قتل الصحفي السعودي، وثانيا أن المتعاون المحلي ليس تركيا كما قالت الرياض، بل سعودي الجنسية.

وذكرت وكالة الأناضول أن ثمة ادعاءات تفيد بمغادرة الفوزان بعد الاتصال الذي أجراه مع المشتبهين بقتل خاشقجي، وعدم العودة منذ شهرين تقريبا.

وأضاف مراسل الجزيرة أن عمليات التفتيش في المنزلين المملوكين للفوزان ما زالت مستمرة، مشيرا إلى أن فريق التحقيق الجنائي الذي يفتش فيهما يشبه الفريق الذي بحث في الشهر الماضي في كل من القنصلية السعودية بإسطنبول ومنزل القنصل السعودي.

فرق البحث

واتخذت فرق الشرطة والدرك تدابير أمنية واسعة النطاق في المنزلين، وبدأت فرق الشرطة والدرك والإطفاء بإجراء عمليات البحث في الموقع، بمشاركة كلاب مدربة وطائرة مسيرة، وقد فتشت فرق البحث بئرا في حديقة أحد المنزلين.

وكانت مصادر أمنية تركية قالت في وقت سابق إن مناطق في مدينة يالوا يشتبه في أنها من الأماكن المحتملة لإخفاء جثة خاشقجي.

من جهة أخرى، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن أنقرة ستتعاون بشكل كامل في حال فتح تحقيق دولي بقضية خاشقجي، لافتا إلى تعالي الأصوات المطالبة بتحقيق دولي لعدم وجود أجوبة عن أسئلة مهمة، منها من الذي أمر بالقتل.

وأضاف أن التحقيقات التركية في هذه القضية متواصلة بكثافة، مطالبا المدعي العام السعودي بتقديم معلومات عن القضية لأن المتهمين معتقلون في قبضة السلطات السعودية.