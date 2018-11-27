شكرا لقرائتكم خبر عن من أبوظبي.. رئيس الوزراء يرد على تهديدات بن بريك لحكومته.. شاهد ماذا قال؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أجرت قناة أبوظبي لقاء تلفزيونيا مع رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك الخميس الماضي.

وفي رد رئيس الوزراء على سؤال حول المجلس الانتقالي الجنوبي، ووضعه في أجندة أعماله، قال الدكتور معين عبدالملك " يحق لكل مكون أو طرف أن يعبر عن رأيه بطريقة سلمية وكل المكونات متاح لها التعبير عن آرائها، كحكومة هي حكومة لكل اليمنيين شمالا وجنوبا ولذلك المساحة موجودة للجميع، أهم شيء هو البعد عن أي تحركات مسلحة لأن ذلك يقوض الدولة".



وأكد ان تقويض الدولة هو الإشكالية الكبرى التي نعاني منها، فالحكومة هي الإطار الشرعي وأعتقد أن المجتمع الدولي الآن يتحدث بشكل واضح عن الحكومة، شرعية فخامة الرئيس هي شرعية لا خلاف عليها وهي العصا الوحيدة التي بقت للحفاظ على الدولة وعلى مشروع الدولة.

وأضاف " يمكن أن نقول إن الرئيس كان هو المقاتل الأخير الذي ظل واقفا في صنعاء عندما انهارت كل المؤسسات البرلمان والحكومة، ولو كان قدم تنازلات لكانت هذه الميلشيات أخذت شرعية التنكيل باليمنيين ولدخل اليمن في نفق مظلم صعب الخروج منه، لدينا موقف استثنائي سيذكره التاريخ لفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي ولدينا قيادة استثنائية في المملكة العربية السعودية والإمارات تدخلت في لحظة للحفاظ على اليمن ووحدته واستقراره وأمنه، اليمن درع من دروع الجزيرة العربية والوطن العربي وأساس للسلم، هذا التدخل هو الذي ساعد للحفاظ على اليمن من منزلقات خطيرة".



وكان نائب ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي ، هاني بن بريك قد هدد حكومة معين بالإسقاط ملوحا بتخوينها إذا هي نهجت نفس نهج حكومة بن دغر فيما يتعلق بموقفها تجاه مجلسه.