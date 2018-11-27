شكرا لقرائتكم خبر عن تعز .. نجاة قيادي في كتائب أبي العباس من محاولة اغتيال ومقتل مدنيين واصابة “2” من مرافقيه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت كتائب أبي العباس السلفية ان قيادي في الكتائب تعرض لمحاولة اغتيال أمس الأحد 25 نوفمبر/تشرين ثان 2018.



و أشارت كتائب أبي العباس في بيان لها أن قائد السرية الأولى في الكتيبة الثالثة، النقيب يعقوب المجيدي تعرض لكمين مسلح جوار نقطة الشرطة العسكرية سابقا بمنطقة الضباب، إلى الجنوب الغربي من مدينة تعز.



و أوضحت أن أطقم كانت ترافق النقيب المجيدي تعرضت لوابل من الرصاص نتج عنها مقتل اثنين من المدنيين كانا يستقلان سيارتهما خلف الأطقم، واصابة اثنين من مرافقي المجيد، تم إسعافهم إلى مستشفى البريهي. واصفة حالتهما بالخطيرة. منوهة إلى أن الأطقم ما زالت معطوبة في مكان الحادث.



و أوضحت أن هذا الكمين هو الرابع على التوالي و نفس المكان الذي يستهدف قيادات الكتائب، حيث سبق و أن تم استهدف قائد جبهة الكدحة المقدم علاء العزي ثلاث مرات.



و طالبت كتائب أبي العباس الأجهزة الأمنية و أجهزتها الاستخباراتية و الوحدة العسكرية المسؤولة عن هذا القطاع وضع حد لمثل هذه الجرائم و معرفة الجناة و ضبطهم و تسليمهم للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات وفقا للقانون.

