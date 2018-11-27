شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. تركيا تفجر مفاجأة وتكشف مكان تواجد جثة "خاشقجي" وهوية رجل أعمال سعودي شارك في التخلص من جثته واخفاء أجزاء منها في "بئر" ملحق "بفيلا" يملكها(الأسم ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ​السعودية تكشف عن تفاصيل قرار مرتقب سيصدره رئيس الجمهورية خلال ساعات

في تطور جديد بدأت السلطات التركية تفتيش فيلا يملكها رجل اعمال سعودي يعتقد انه شارك في عملية التخلص من جثة الصحفي السعودي جمال خاشقجي. وأكد بيان صادر عن مكتب المدعي العام التركي ان فريق بحث متخصص بدأفي تفتيش فيلا يملكها رجل الأعمال السعودي "محمد فوزان" الى جانب فحص وتفتيش بئر يوجد في فناء الفيلا يشك انه تم إخفاء أجزاء من جثة خاشقحي فيه.

شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. تركيا تفجر مفاجأة وتكشف مكان تواجد جثة "خاشقجي" وهوية رجل أعمال سعودي شارك في التخلص من جثته واخفاء أجزاء منها في "بئر" ملحق "بفيلا" يملكها(الأسم ) على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .