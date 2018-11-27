المليشيات تقتحم منازل بصنعاء وتختطف أكثر من 40 فتاة

أكدت مصادر أمنية وجود نحو 40 فتاة في سجون مليشيا الحوثي الإرهابية، بعد عمليات مداهمات طالت منازل في العاصمة صنعاء.

وقالت مصادر مطلعة "إن مليشيا الحوثي الإيرانية، اختطفت نحو 40 فتاة بعد سلسلة عملية مداهمات لعشرات المنازل بالعاصمة صنعاء خلال الأشهر الماضية، بالإضافة إلى أخريات تم اختطافهن من شوارع العاصمة وعدد من الكافيهات بتهمة الاختلاط وألصقت بهن المليشيات تهماً مختلفة.

وأوضحت المصادر أن المدعو أبو رائد، مدير إدارة البحث الجنائي في أمانة العاصمة، استحدث سجناً للنساء والأحداث في الإدارة، وقام بسجنهن داخله وتقوم المليشيات بالتحقيق معهن وإجبارهن على الاعتراف بقضايا باطلة ويتعرضن لمعاملة سيئة.

وأكدت أن احتجاز الفتيات تم بطريقة غير قانونية، حيث كان مفترضاً إحالتهن إلى النيابة إذا كن متهمات على ذمة أي قضايا من أي نوع كان.

وطبقاً للمصادر، فإن قيادة المليشيا الحوثية في إدارة البحث الجنائي بأمانة العاصمة ترفض السماح لأهالي وذوي الفتيات بزيارتهن.

وأشارت المصادر أن قيادة المليشيا الحوثية في إدارة البحث الجنائي تقوم بابتزاز أسر الفتيات المعتقلات بمبالغ مالية كبيرة لإطلاق سراحهن.