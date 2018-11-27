المليشيات تعتدي بالضرب على صحفيين مختطفين بصنعاء

أفاد مصدر حقوقي أن مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، اعتدت بالضرب المبرح على عدد من المختطفين في سجن الأمن السياسي بالعاصمة صنعاء.

وقال الناشط الحقوقي والمختطف السابق يوسف عجلان، "إن مليشيات الحوثي اعتدت بالضرب المبرح، على عددا من الصحفيين المختطفين في سجن الأمن السياسي، وتم تجريدهم من الثياب".

وأضاف عجلان - في صفحته على فيسبوك - "أن المليشيا لم تكتفى بالاعتداء على الصحفيين المختطفين، أكرم الوليدي وحارث حميد وصلاح القاعدي وعصام بلغيث، بل جردتهم من ملابسهم ووضعتهم في العراء لمدة أربع ساعات".

وتمارس مليشيات الحوثي صنوف من الانتهاكات بحق الآف المعتقلين في سجونها، أغلبهم من المدنيين والأبرياء.

وتختطف 14 صحفياً للعام الرابع على التوالي وسبق أن قدمتهم للنيابة العامة بعد اختطافهم لسنوات وممارسة التعذيب الممنهج بحقهم، ولم تستجب الميلشيات لمناشدات المنظمات الدولية التي تطالب بالإفراج عن المختطفين الصحفيين.