فريق" مسام" ينتزع 2223 لغماً حوثياً في أسبوع

تمكن فريق المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن "مسام" من نزع 2223 لغماً خلال الأسبوع الثالث من الشهر الحالي.

وقال مدير عام المشروع اسامة القصيبي، أن فرق المشروع الميدانية نزعت خلال الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر 2223 لغما وذخيرة غير منفجرة ليصل مجموع ما تم نزعه منذ انطلاق المشروع ولغاية 24 نوفمبر إلى 21784.

وفي وقت ساب، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اكتشاف وتدمير 36 لغماً بحرياً جنوب البحر الأحمر زرعتها ميليشيا الحوثي خلال الأسبوع الماضي.