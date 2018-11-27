وفد من التحالف يزور جبهات القتال في صعدة والبيضاء

زار قائد القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن الأمير الفريق ركن فهد بن تركي، عددا من المناطق المحررة في محافظة صعدة، كما تفقد وفد من التحالف الخطوط الأمامية في محافظة البيضاء وسط اليمن.

وتفقد قائد القوات المشتركة الخطوط الأمامية لجبهة محور علب عقب التطورات العسكرية الميدانية التي حققها الجيش اليمني نحو مركز مديرية "باقم"، كما تم تحرير كامل مديرية الظاهر في محور الملاحيظ وتوغل نحو "مران" في مديرية حيدان التي تضم وكر زعيم المليشيا عبدالملك الحوثي.

وقال مصدر عسكري إن الأمير فهد بن تركي ومعه الأمير نايف بن ماجد آل سعود عقدا اجتماعا مع قائد محور صعدة العميد عبيد الأثله ومحور علب العميد ياسر مجلي وقادة الألوية بالجبهات الخمس التي فتحت في عمق معقل رأس الأفعى، بمشاركة عدد من كبار قادة الجيش اليمني والتحالف العربي من أجل الاطلاع على سير العمليات بعد الانهيارات الكبيرة في صفوف الانقلابين.

جانب من زيارة الأمير الفريق ركن فهد بن تركي

في غضون ذلك، زار وفد من التحالف العربي، الخطوط الأمامية لجبهة الملاجم في محافظة البيضاء وسط اليمن.

وذكر بيان للجيش اليمني، أن الوفد كان في استقباله قائد محور بيحان قائد اللواء 26 مشاة اللواء الركن مفرح بحيبح، ونائب قائد المحور العميد الركن علي صالح الكليبي، وقائد اللواء 157العميد ناصر العواضي، وعدد من صف وضباط الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية في محور بيحان.

وثمنت القيادات العسكرية اليمنية، زيارة وفد التحالف العربي ودعمه الفعال من أجل إنهاء الانقلاب، حسب البيان.

وتأتي زيارات قوات التحالف العربي ضمن الاطلاع الميداني المباشر على التقدم العسكري الكبير لقوات الجيش اليمني في مديرية الظاهر وباقم بصعدة ومديرتي ناطع ونعمان في البيضاء.