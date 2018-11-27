رئيس الأركان اليمني يجري مباحثات مع ملحق عسكري بالسفارة البريطانية

بحث رئيس هيئة الأركان العامة اليمني الفريق الركن عبدالله النخعي، مع ملحق الدفاع بالسفارة البريطانية لدى اليمن العقيد مات ستوارس، تعزيز العلاقات العسكرية والتعاون الأمني والعسكري وبناء قدرات الأجهزة الأمنية اليمنية والتعاون المستقبلي في هذا المجال بين البلدين.

وثمّن رئيس هيئة الأركان العامة اليمني خلال اللقاء دعم المملكة المتحدة المستمر لليمن وتأييدها للشرعية ولإرادة الشعب اليمني، مؤكدًا الحرص على تعزيز علاقات التعاون والتنسيق والاستفادة من الخبرات لرفع قدرات منسوبي وزارة الدفاع بما يضاعف من نجاحاتها في استعادة الدولة وتثبيت الأمن والاستقرار وإحباط مخططات التخريب والإرهاب.



وأكد الملحق العسكري البريطاني من جانبه، استعداد بلاده تعزيز ورفع نسبة الدعم الأمني والعسكري لليمن، منوها بالخطوات التي اتخذت في هذا المجال بفعل اهتمام وتوجيهات قيادتي البلدين.