وزير حقوق الإنسان يطلع وفدا أمميا على جرائم الحوثي

أطلع وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أندرو غيلومور، على الجرائم الذي ارتكبتها مليشيات الحوثي، وما تسببت به جراء الانقلاب من أوضاع إنسانية صعبة.

جاء ذلك، عقب استقباله في العاصمة المؤقتة عدن، لوفد أممي رفيع المستوى يترأسه أندرو غيلومور، وعضوية مدير مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا محمد علي النسور، ومدير مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن العبيد أحمد العبيد، من أجل لقاء الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني، بحسب وكالة سبأ الرسمية.



وذكر المسؤول اليمني أن الزيارة الأممية تأتي في إطار بناء قدرات الآليات الوطنية والاطلاع على الأوضاع الإنسانية وأوضاع حقوق الإنسان، وكشف جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق الشعب اليمني.

وقال عسكر "نأمل أن تسهم هذه الزيارة في تخفيف معاناة الشعب اليمني إثر التداعيات الإنسانية الصعبة لانقلاب مليشيا الحوثي على الدولة والسلطة الشرعية".

ولفت إلى أن مليشيا الحوثي مستمرة في ارتكاب الجرائم ضد المدنيين، كما دمرت البنى التحتية لليمن.