شكرا لقرائتكم خبر عن اللواء أحمد مساعد يحسين يظهر لأول مرة ويوجه رسائل حاسمة لكل الاطراف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - طالب الوزير السابق والزعيم القبلي اللواء أحمد مساعد حسين دول التحالف العربي بإعادة إعمار ما دمرته الحرب وتقديم مشاريع تنموية لمحافظة شبوة.



وقال بن مساعد خلال مهرجان جماهيري حاشدة نظمته صباح اليوم الأحد في مدينة عتق ما تسمى "الهيئة الشعبية في شبوة" التي يرأسها، إن على دول التحالف إعادة بناء ما دمرته الحرب وتقديم مشاريع جديدة وحيوية للمحافظة، والسماح بإعادة ضخ النفط والغاز من ميناء بالحاف وفتح مطار عتق.



ودعا "بن مساعد" التحالف إلى تعزيز الوحدات العسكرية والأمنية بكامل قوامها وضرورة التنسيق بين الأجهزة العسكرية التابعة للشرعية وبدعم من المملكة وبين قوات النخبة المدعومين من الإمارات لتوحيد هذه المؤسسة العسكرية الهامة.



وأضاف أن استقرار الأمن في العاصمة عدن ينعكس إيجاباً على كافة المحافظات المحررة، لا سيما وأن قيادة قوات التحالف هي من توجه وتدعم التشكيلات العسكرية في العاصمة، موضحاً أن "أمام التحالف خيارين إما توحيد صفوف المناطق المحررة ووحداتها العسكرية وسلطاتها المحلية والمركزية، وإما إعلان ان هذه المحافظات غير محررة وستسير نحو الفوضى وهذا مؤشر خطير على التحالف واليمن".



وأكد خلال كلمته في مهرجان حضره المئات، معظمهم مسلحون، أن أبناء شبوة استطاعوا تحرير محافظتهم وتقديم ما يزيد عن ألف شهيد ومازالوا يشاركون في كافة الجبهات، معبراً عن أسفه بأن كثيراً من أسر الشهداء لم يستلموا أي مساعدات، "والبعض منهم توقفت معاشاتهم بعد استشهادهم"، في إشارة إلى قوات النخبة الشبوانية المدعومة من الإمارات التي تقوم بايقاف كل من استشهد او توفي.



ودعا الحكومة الشرعية إلى تحمل مسؤولياتها المباشرة عن المحافظات المحررة ومنها شبوة كونها المحافظة الأكثر تعرضاً للإهمال والتقصير من قبل الشرعية في جميع المجالات الأمنية والعسكرية والجهاز الحكومي وكل الخدمات الضرورية للحياة.

