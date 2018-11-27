محافظ المهرة باكريت ... عام من الانجازات اهم ما تحقق ارقام وتفاصيل

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عدن - ياسمين التهامي - باكريت عام من الانجازت

بعد مرور عام على تعيين الشيخ راجح باكريت محافظاً لمحافظة المهرة :

نحو (8 ) مليارات من الموازنة المحلية تكلفة مشاريع خدمية أُنجزت في 2018 م.

استقرار أمني تام وتحسّن ملموس في مستوى الخدمات الأساسية.

دعم الحكومة والتحالف بقيادة السعودية عزز جهود السلطة المحلية في مواجهة التحديات الماثلة.

مناطق نائية لأول مرة تُدعم بمولدات كهربائية ووحدات ضخ مياه وآبار وتطوير أداء المستشفيات الريفية.

مضى عام كامل بالوفاء والتمام على تعيين الشيخ راجح سعيد باكريت محافظا لمحافظة المهرة في نوفمبر 2017م .. فترة قد تبدو قصيرة بمقياس الزمن ، لكنها طويلة وصعبة وشاقة بالنظر إلى الجهد والعطاء والبذل والتحديات الماثلة ، ورغم صعوبة المرحلة و(استثنائية) الظروف التي يمر بها اليمن و(قصر) الفترة وما رافقها من عقبات و(أعاصير) و(تحديات) جمة، إلا إن المحافظ باكريت استطاع تجاوزها بنجاح وتحقيق إنجازات كبيرة على صعيد تحسين مستوى الخدمات وتوفير الاحتياجات الأساسية التي يلمسها المواطن واقعا في حياته اليومية، في تحسّن خدمات الكهرباء والمياه والمستشفيات والاستقرار الأمني واستعادة هيبة الدولة وفرض سيادة النظام والقانون وإزالة بعض المظاهر العشوائية، وكانت الصورة ستكون أفضل وأجمل لولا إعصار (لبان) الذي ضرب المحافظة بقوة في فجر يومٍ عاصف أستمر أيام، لتجد السلطة المحلية (الشابة) نفسها فجأة على وقع كارثة مدوّية دمّرت كل شي تقريبا، وأمام تحدٍ جديداً مقارنة بحجم الدمار والأضرار في البنية التحتية والممتلكات العامة والخاصة فضلا عن الخسائر البشرية، كارثة تفوق الوصف غيّرت ملامح المحافظة والخطط والبرامج التنموية الطموحة للسلطة المحلية لتتجه الجهود نحو منحى آخر ( إنقاذ وإيواء وإغاثة ) مرورا بتقديم المساعدات العاجلة لتخفيف معاناة المواطنين المنكوبين وإعادة الخدمات للمناطق المتضررة والشروع في بدء الإجراءات والآليات مع الحكومة والتحالف لإعادة الإعمار وتعويض المتضررين والبحث عن جهات داعمة ومانحة .

عام كامل من العمل المتواصل والدؤوب شهدت فيه المهرة في عموم مديرياتها التسع جملة من الإنجازات في مسار التنمية والبناء، وقد ركزت السلطة المحلية بقيادة المحافظ باكريت مسنودة من التحالف العربي والمملكة العربية السعودية على جانب توفير الخدمات الضرورية التي ترتبط بحياة المواطنين مباشرة بصورة عاجلة كأولوية .

وبمناسبة مرور عام على تعيين المحافظ باكريت نسلط الضوء على أهم وأبرز المشاريع والخدمات التي تم إنجازها بصورة غير مسبوقة ، سنتناولها في سياق محطاتنا القادمة .. ( تابعونا )