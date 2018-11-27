شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار الوضع عسكرياً بين مليشيا«عبد الملك» بصنعاء وسقوط قتلى وجرحى بينهم قيادات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لقي عدد من مليشيات الحوثي مصرعهم اليوم الإثنين 26 نوفمبر-تشرين الثاني 2018 في منطقة قوبرة بمديرية نهم شرق العاصمة صنعاء إثر اشتباكات مسلحة بين حوثيين ينتمون لمحافظة صعدة وحوثيين من مديرية نهم أدت لمصرع عدد منهم بينهم قيادي من محافظة صعدة يكنى أبويوسف الصعدي وأحد القيادات في مديرية نهم ويكنى أبوحرب.

وكان القيادي أبويوسف المنتمي لمحافظة صعدة قد قام باعتقال أبي حرب من إحدى النقاط التي يشرف عليها وبدأ بالتحقيق معه وضربه مع آخرين في إحدى البيوت التي يتخذونها ثكنات عسكرية ما ادى لحدوث اشتباكات فيما بينهم ومصرع عدد منهم بينهم أبويوسف وأبوحرب.

وقد أعقبت الحادثة حملة اعتقالات واسعة نفذتها قيادات من صعدة في صفوف الحوثيين من أبناء مديرية نهم في قريتي قوبرة والمعادي من أصحاب القيادي الحوثي محمد عبدالولي سرحان "أبومحمد"

تأتي هذه الحادثة في ظل اتهامات قيادات من صعدة لقيادات حوثية من نهم بالخيانة ، حسب ما ذكره المركز الإعلامي لمقاومة صنعاء.