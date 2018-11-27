شكرا لقرائتكم خبر عن ور د الان : بشرى سارة لأبناء محافظة إب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت السلطة المحلية الشرعية بمحافظة إب (وسط اليمن) انها رفعت حصة المحافظة من مادة الغاز المنزلي ، في ظل ازمة تفتعلها سلطات الانقلاب المسيطرة على المحافظة.



واعلنت غرفة العمليات المشتركة للغاز بمحافظة إب ،الأحد عن رفع حصة محافظة إب من الغاز المنزلي الى 6 مقطورات يومياً من قبل شركة صافر.



واوضحت الغرفة، والتي تتخذ من مدينة مأرب مقرا لها، في بيان أصدرته عن تواصل عملها في توفير عدد من مقطورات الغاز بشكل يومي منذ أشهر وبيعه للمواطن بالسعر المحدد بـ 2000 ريال، وذلك بهدف التخفيف على المواطنين من تبعات متاجرة المليشيات الإنقلابية بمادة الغاز المنزلي وبيعه للمواطنين بأكثر من ستة آلاف الف ريال.



و أكد البيان أن تلك الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات من الحكومة الشرعية وبمتابعة حثيثة من محافظ إب اللواء الركن عبد الوهاب الوائلي ، بعد أن وصل سعر الاسطوانة الواحدة في السوق السوداء الى اسعار خيالية.



وحذرت غرفة غاز إب من التلاعب باسعار بيع الغاز من قبل المحطات، منوهةً على المواطنين في عموم مديريات المحافظة الى الإبلاغ عن أية حالة بيع للغاز تتجاوز سعرها المحدد 2000ريال.

