شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة أهلية تطالب العالم بالتدخل العاجل لإنقاذ الصحفيين المختطفين من بطش الحوثي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت رابطة أمهات المختطفين، اليوم الإثنين، إنها تلقت بلاغا من أهالي عدد من الصحفيين المختطفين، يفيد بتعرضهم أمس الأحد للضرب المبرح من قب مسلحي جماعة الحوثي في صنعاء.

وأفادت الرابطة أن البلاغ أكد إقدام المسلحين على نزع ملابسهم وتركهم لأكثر من أربع ساعات في البرد القارس، حتى أغمي على الصحفي صلاح القاعدي من شدة الضرب والبرد الذي تعرض له.

وأشارت الرابطة في بلاغ صحفي حصل “اليمن نت” على نسخة منه، إلى أن استمرار جماعة الحوثي المسلحة باختطاف الصحفيين لما يقارب الأربعة الأعوام، واستمرار الاعتداء عليهم بشكل مستمر، وانتهاك إنسانيتهم دون رداع قانوني أوإنساني، يستدعي العمل العاجل من كل المنظمات الحقوقية ونشطاء حقوق الإنسان والإعلاميين لإنقاذهم وإنهاء معاناتهم، ومعاناة الالآف من المختطفين والمخفيين قسراً.

وناشدت الرابطة أمهات المختطفين ومبعوثها مع كل جهودهم الحثيثة الحالية ومساعيهم الإنسانية، إلى إنقاذ الصحفيين المختطفين قبل البدء بأي مشاورات بين الأطراف اليمنية.

وبينت أنه حيث تستطيع كل الأطراف اليمنية وضع شروطها المسبقة تضع الأمهات أمنياتهن، فالحرية كما هي حق إنساني هي لبنة أساسية في بناء السلم الإجتماعي والسلام الشامل.

وحملت الرابطة جماعة الحوثي المسلحة مسؤولية حياة وسلامة جميع الصحفيين المختطفين والمخفيين قسراً داخل سجونها مطالبة في الوقت ذاته بإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط أو مقايضة.