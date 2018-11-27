شكرا لقرائتكم خبر عن حصري.. الكشف عن معلومات خطيرة لأول مرة عن محاولة اغتيال صالح خلف منصة السبعين ومن يقف وراءها؟ "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مصدر عسكري مقرب من الرئيس السابق علي عبد الله صالح الذي اغتالته المليشيا الحوثية لاحقا في 4 ديسمبر 2017 كشف لـ"يمن الغد" أن المليشيا فشلت باستهدافه يوم 24 أغسطس 2018م أثناء مشاركته جماهير الحزب احتفالات الذكرى 35 للتأسيس.

المصدر الذي تحدث لـ"يمن الغد" طالبا عدم الإفصاح عن هويته أكد تعرض صالح لمحاولة اغتيال مباشرة خلف منصة السبعين فور خروجه من المنصة عبر البوابة الخلفية بعد كلمته القصيرة غير أن وحدة الحماية الجسدية لصالح استطاعت أن تردي الشخص الذي حاول تنفيذ الاغتيال مجرد خروجه من داخل العربية المدرعة التي كانت واقفة بالجهة الخلفية من المنصة.

وأشار مصدر "يمن الغد" إلى أنه وفور سماع الجماهير لأصوات الرصاص ضنوا أنها إشارة للاحتفال بنجاح المهرجان ومروره بسلام فاشتعلت سماء العاصمة بالرصاص لحوالي ربع ساعة متواصلة ولم يعرف أحد ما الذي جرى غير أن المليشيا الحوثية قامت بعدها بيومين باغتيال المسئول الأمني الأبرز ورجل الحماية الخاصة بصالح العقيد خالد الرضي في جولة المصباحي".

وحسب المصدر فإن محاولات حرس صالح الانتشار في المرتفعات المحيطة بميدان السبعين وخاصة تلال الريان لتأمين جامع الصالح والحيلولة دون وصول المليشيا الحوثية إلى جولة المصباحي باتجاه منزل أحمد علي والتحرك أيضا من جولة المصباحي إلى الحي السياسي حيث منازل طارق ومحمد فشلت بعد أن اكتشفت حراسة صالح أن المليشيا الحوثية قد سبقتهم بتلغيم كل شبر في تلك التباب والتي ماتزال حتى اللحظة ملغمة.