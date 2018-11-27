شكرا لقرائتكم خبر عن لهذه الأسباب أطاح الرئيس بأقوى رموز حزب الإصلاح في الحكومة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدر الرئيس عبد ربه منصور هادي مساء اليوم قرارات جمهورية بتعديلات في حكومة د.معين عبدالملك.

واطاح الرئيس هادي بأقوى أثنين من وزراء الاصلاح في الحكومة وهم وزيري الكهرباء والتخطيط والتعاون الدولي محمد السعدي وعبدالله الأكوع.

ووصف مراقبون القرارات الجمهورية الجديدة بأنها قلصت من تواجد حزب الإصلاح في حكومة الشرعية حيث استبدلت الوزراء الاصلاحيين في وزارتي التخطيط والكهرباء بآخرين.

وأشار مراقبون أن هذه القرارات التي قلصت تواجد الاصلاح جاءت ردة فعل من الرئيس هادي عقب اللقاء الاخير الذي جمع قيادات الاصلاح بولي عهد أبوظبي محمد بن زايد في الإمارات قبل نحو أسبوعين .. والتقارب القائم بين سلطان البركاني الأمين العام المساعد للمؤتمر وقيادة الاصلاح.

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