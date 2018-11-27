شكرا لقرائتكم خبر عن اعلان مفاجيء من قيادة التحالف بشأن "تحرير مدينة الحديدة" ومصير العمليات العسكرية !(تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلن الناطق الرسمي باسم التحالف العربي بقيادة السعودية، العقيد تركي المالكي، اليوم الاثنين 26 نوفمبر /تشرين الثاني 2018م إن العمليات العسكرية مستمرة لدعم الجيش الوطني لتحرير مدينة الحديدة (غربي اليمن).

وأضاف المالكي في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، ان الميليشيات تتحصن في المناطق المدنية بما فيها المساجد والمستشفيات في الحديدة، مشيرا إلى أن الجهود مستمرة بخصوص مفاوضات سلام في السويد رغم مساعي الحوثيين عرقلتها.

وقال المتحدث باسم التحالف أن الجيش الوطني بدعم من قوات التحالف سيطر على عدد من المناطق في عدة محافظات.

واوضح أنه " تم إصدار 16 تصريحاً لسفن متوجهة لموانئ اليمن، تحمل مواد أساسية وطبية ونفطية، وتم إصدار 12 تصريحا جويا وأذونات بتوفير الحماية البرية، مشيرا إلى أن ميليشيات الحوثي تتعمد تعطيل السفن أثناء تفريغ حمولاتها في الحديدة والصليف.

وقال إن قوات التحالف دمرت عشرات الألغام التي زرعتها الميليشيات الحوثية لتهديد الملاحة البحرية، وأن جهود التحالف مستمرة للتصدي للتهديدات الإرهابية للميليشيات الحوثية التي يبدو أنها لا تسعى لحل سياسي.

وأكد أن الميليشيات الحوثية تعيق العمل الإنساني والحياة الطبيعية في اليمن بإقامة التحصينات والمتاريس.

وتابع " مستمرون في عمليات تحييد الصواريخ الباليستية التي تطلقها الميليشيات الحوثية، والميليشيات الحوثية تزرع الألغام البحرية على نحو عشوائي، وتواظب على استخدام المدنيين دروعا بشرية، كما انها لا تتوقف عن انتهاك القانون الدولي والإنساني.