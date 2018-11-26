من هما الوزيران الإصلاحيان اللذان أقالهما الرئيس هادي؟

الخليج 365 - عدن أقال الرئيس عبدربه منصور هادي بالقرارات التي اصدرها الليلة اثنين من الوزراء المحسوبين على حزب الاصلاح. والاقالة تضمنت وزير التخطيط والتعاون الدولي محمد السعدي وتعيين نجيب منصور حميد العوج وزيراً بدلا عنه. كما قال وزير الكهرباء والطاقة عبدالله الاكوع وعين بدلاً عنه محمد عبدالله صالح ناصر العناني. واقال مدير مكتب رئيس الحكومة المحسوب على احمد عبيد بن دغر غمدان الشريف وعين عوضا منه انيس عوض حسن باحارثة.

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