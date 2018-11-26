شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الرئيس هادي يفاجئ الجميع بقرارات جمهورية جريئة صدرت الان ...وهذا هو منصب بن بريك الجديد والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - صدر اليوم القرار جمهوري رقم (75) لسنة 2018م، قضت المادة الأولي منه بتعيين الاخوة التالية أسمائهم أدناه وزراء في الوزارات الموضحة قرين كل أسم وهم:

1- د. نجيب منصور حميد العوج وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي.

2- م. محمد عبدالله صالح ناصر العناني وزيراً للكهرباء والطاقة.

3- علي هيثم علي عبدالله وزيراً للعدل.

4- أنيس عوض حسن باحارثة مديراً لمكتب رئيس مجلس الوزراء.





كما قضت المادة الثانية من هذا القرار بتعيين الاخوة التالية أسمائهم أدناه نواب وزراء في الوزارات الموضحة قرين كل أسم وهم:

1- سالم صالح بن بريك نائباً لوزير المالية.

2- م. عبدالله أحمد محمد هاجر نائباً لوزير الكهرباء والطاقة. وقضت المادة الثالثة والأخيرة من هذا القرار العمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

كما صدر قرار رئيس الجمهورية رقم (184) لسنة 2018م، قضت المادة الأولى منه بتعيين الاخوة التالية أسمائهم أعضاء في مجلس الشورى وهم:

1- م. عبدالله محسن الاكوع.

2- د. محمد سعيد السعدي.

3- د. منصور علي أحمد البطاني.

4- اللواء /علي بن راشد الحارثي.

وقضت المادة الثانية والاخيرة من هذا القرار العمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.



وصدر اليوم القرار الجمهوري رقم (76) لسنة 2018م، قضت المادة الأولي منه بتعيين الأخ / محمد صالح بن عديو محافظاً لمحافظة شبوة.

وقضت المادة الثانية منه العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.