شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : بعد دقائق من اصدار الرئيس هادي قرارات جمهورية ...رئيس الوزراء يفاجئ الجميع بقرارات جديدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور "معين عبدالملك" قرار تكليف "عمر عوض عبدالله العامري" مدير عام مكتب وزارة حقوق الانسان بوادي وصحراء حضرموت. كما أصدر قرار تعين الإعلامي "حيدرة القاضي" مساعد الملحق الإعلامي في سفرتنا بالقاهرة

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