شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على سمك ضخم بسواحل رأس العارة بمحافظة لحج والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال سكان محليون بمنطقة رأس العارة مديرية المضاربة بمحافظة لحج انهم عثروا على سمك ضخم " احدى القرى الساحلية تسمى المنفاح. وأكد سكان المنطقة أنهم لم يعثرو منذ فترات زمنية سابقة لمثل هذا الحوت الكبير من الأسماك البحرية خصوصا بسواحل رأس العارة.

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