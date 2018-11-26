عاجل.. هادي يُصدر قرارات جمهورية جديدة (الاسم + المنصب)

◄صدر اليوم القرار جمهوري رقم (75) لسنة 2018م، قضت المادة الأولي منه بتعيين الاخوة التالية أسمائهم أدناه وزراء في الوزارات الموضحة قرين كل أسم وهم:

1- د. نجيب منصور حميد العوج وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي.

2- م. محمد عبدالله صالح ناصر العناني وزيراً للكهرباء والطاقة.

3- علي هيثم علي عبدالله وزيراً للعدل.

4- أنيس عوض حسن باحارثة مديراً لمكتب رئيس مجلس الوزراء.

◄ كما قضت المادة الثانية من هذا القرار بتعيين الاخوة التالية أسمائهم أدناه نواب وزراء في الوزارات الموضحة قرين كل أسم وهم:

1- سالم صالح بن بريك نائباً لوزير المالية.

2- م. عبدالله أحمد محمد هاجر نائباً لوزير الكهرباء والطاقة.

وقضت المادة الثالثة والأخيرة من هذا القرار العمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

◄ صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (76) لسنة 2018م، قضت المادة الأولي منه بتعيين الأخ / محمد صالح بن عديو محافظاً لمحافظة شبوة.

وقضت المادة الثانية منه العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

◄ صدر اليوم قرار رئيس الجمهورية رقم (183) لسنة 2018م، قضت المادة الأولى منه بتعيين المهندس/ سيف محسن عبود الشريف مستشارا لرئيس الجمهورية لشؤون إعادة الإعمار.

وقضت المادة الثانية منه العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

◄ صدر اليوم قرار رئيس الجمهورية رقم (184) لسنة 2018م، قضت المادة الأولى منه بتعيين الاخوة التالية أسمائهم أعضاء في مجلس الشورى وهم:

1- م. عبدالله محسن الاكوع.

2- د. محمد سعيد السعدي.

3- د. منصور علي أحمد البطاني.

4- اللواء /علي بن راشد الحارثي.

وقضت المادة الثانية والاخيرة من هذا القرار العمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.