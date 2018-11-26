شكرا لقرائتكم خبر عن هام.. السعودية تفاجئ الجميع وتعلن اتفاقية جديدة بشأن اليمن وبدء التنفيذ فورا "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت شركة أسمنت تبوك اليوم، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة التطلعات الدولية، على تصدير كمية من الإسمنت لليمن، بعد أن كانت الأخيرة من أبرز مصدريه إلى الخارج.

وقالت الشركة في بيان لها، إن المذكرة تضمنت الاتفاق على تصدير كمية 6 آلاف طن من مادة الإسمنت إلى اليمن.

وأضافت أن سريان المذكرة يبدأ من تاريخ التوقيع عليها ولمدة 3 أشهر.

وأوضحت أنه لا يوجد أطراف ذات علاقة، وسيتم الإعلان عن أي تطورات في حينه.