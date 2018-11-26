توزيع 146 دينا غاز منزلي في صنعاء واستمرار عمل المحطات بعدة محافظات

الخليج 365 - متابعاتأعلنت الشركة اليمنية للغاز أنها وزعت اليوم 146 دينا غاز منزلي لعقال الحارات في الأحياء بأمانة العاصمة صنعاء لتوزيعه على المواطنين، مع استمرار تشغيل المحطات في عدد من المحافظات، ومع الأزمة التي يعانيها المواطنون في مناطق سيطرة الحوثيين.

وأوضح ببان للشركة، أنه تم تموين المطاعم عبر 13 دينا توزع بصورة مباشرة، مشيراص إلى استمرار تشغيل محطات الشركة بمحافظات عمران وذمار والحديدة، وكذا تشغيل محطات خاصة في محافظات صعدة، إب وتعز والبيع بسعر 2100 ريال للأسطوانة.

وكشف البيان عدد قاطرات الغاز المرحلة من صافر 52 قاطرة منها 21 قاطرة لأمانة العاصمة و31 لبقية المحافظات.