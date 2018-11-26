مكتب الصحة يدشن حملة واسعة لتحصين ضد شلل الاطفال في المهرة

الخليج 365-المهرة

بدأ مكتب الصحة اليوم الاحد بتدشين حملة تحصين الاطفال في محافظة المهرة شرقي البلاد.

وأكد مدير المكتب عوض سعد أهمية تنفيذ الحملة في الفترة الراهنة لاسيما في ظل الظروف التي تعيشها المحافظة بعد اعصار "لبان"، والتي تستهدف الأطفال دون سن الخامسة من العمر.

وحـث مدير مكتب الصحة، العاملين الصحيين والمتطوعين، تكثيف الجهود لضمان نجاح الحملة.

وتأتي هذه الحملات في محافظة المهرة ضمن الانشطة الصحية التي تقوم بها السلطات المحلية وتنفذها على شريحة واسعة من المواطنين.