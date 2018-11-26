حملة أمنية واسعة لضبط المتلاعبين بالأسعار بشبوة

الخليج 365-شبوة نفذت اللجنة المكلفة من المكتب التنفيذي بمحافظة شبوة، اليوم الاحد حملة النزول الميداني لأسواق المحافظة لمراقبة وضبط الأسعار. وكانت اللجنة قد اطلقت خلال النزول على جداول وفواتير أسعار شراء وبيع المواد الغذائية الأساسية ومدى التزام التجار ببيعها داخل المحافظة وفقا لسعر الصرف الصادر عن البنك المركزي اليمني. وأكد الوكيل النسي على تعزيز التعاون والتنسيق المستمر بين الجهات الحكومية المختصة وكبار التجار فيما يتعلق بأسعار المواد الغذائية الأساسية وبما يخدم المصالح المشتركة بين التاجر والمواطن، منوها بان هناك إجراءات قانونية سيتم إتخاذها تجاه المتلاعبين بأسعار المواد الغذائية.

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