الجفري يفجر مفاجآة مدوية: الإسلام ليش شرطاً لدخول الجنة

الخليج 365-صنعاء

قال الداعية الاسلامي اليمني علي الجفري إنه غير صحيح أن كل من هو ليس مسلم لن يدخل الجنة، لأن الله قال لا يعذب قوم حتى يبعث رسول، وأن هناك من لم يصلهم الدين بشكل صحيح.

وذكر الجفري في محاضرة له في الندوة الدينية المنعقدة بجامعة حلوان أن بعض الناس يرون أن الإسلام هو أبو بكر البغدادى أو هو داعش، وهذا غير صحيح، وعلينا أن نصحح هذا، من الممكن أن نحاسب نحن المسلمين على عدم توصيل الرسالة الصحيحة والدين الصحيح لغير المسلمين".

وحضر الندوة الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبالتعاون مع كلية الآداب برعاية الدكتورة سهير عبد السلام، عميد الكلية، ومئات الطلبة من جامعة حلوان.