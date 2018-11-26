تعز .. لقاء مشترك يناقش سبل تحسين الإيرادات الضريبية

تعز - الخليج 365

أكد وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي ان السلطة المحلية ممثلة بمحافظ المحافظة الدكتور أمين محمود ستعمل على تسهيل الإجراءات الضريبية للمكلفين وفقآ للقانون .

جاء ذلك خلال ترأسه اليوم لقاء مشترك بين الإدارة الضريبية والسلطة المحلية والغرفة التجارية في المحافظة لهدف تعزيز الثقة بين القطاع الخاص والقطاع العام .

وناقش اللقاء الذي حضره مستشار رئيس مصلحة الضرائب فؤاد عبدالكريم الحاج، ومدير الغرفة التجارية والصناعية مفيد عبده سيف،ناقش سبل التعاون المشترك وفتح صفحة جديدة بين القطاع الخاص والإدارة الضريبية .

وأكد اللقاء على ضرورة تطيبق القوانين الضريبية لتحسين الإيرادات الضريبية المختلفة في المحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية والوقوف امام التحديات الراهنة وتسخير الايردات الضريبية لصالح الشرعية التي ستسخرها للنفقات التشغلية للدولة وصرف المرتبات .

وتطرق اللقاء إلى عمل حل سريع لإخلاء مقر شركة التبغ" شركة سجائر كمران" من قوات الجيش المتواجدة فيها بهدف عودة الشركة لممارسة عملها في مقرها الرئيسي كي تلتزم الشركة بتقديم اقراراتها الضريبية وسداد الضرائب المستحقة عليها أولآ بأول .

وأوصى اللقاء بضرورة وضع حلول سريعة لضمان الزام المكلفين بتقديم اقراراتهم الضريبية ووضع خطة وبرنامج عمل تنفيذي بين الإدارة الضربية والسلطة المحلية والغرفة التجارية وفق مبدأ التزام المكلفين الواقع نشاطهم الرئيسي ضمن المناطق المحررة في محافظة تعز .