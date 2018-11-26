شكرا لقرائتكم خبر عن إنقلاب مفاجئ داخل أهم موقع إعلامي للجيش وحذف جميع العنوانين السابقة وينشر مقطع فيديو نشره الاعلام الحوثي من قبل.. (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بالتزامن مع تعيين المقدشي وزير للدفاع الذي عين قبل عدة أيام في هذا المنصب، تفاجئ المتابع لقناة المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية على اليوتيوب بحذف جميع مقاطع الفيديو السابقة، ونشر مقطع نشره الاعلام الحوثي من قبل.

شاهد الفيديو الذي نشره المركز الإعلامي:



وجاء في وصف مقطع الفيديو الاخير بعد حذف جميع المقاطع السابقة، "شاهد نتيجة التخطيط العشوائي للجيش الوطني في الساحل الغربي عبر اشخاص مندسين من المنضمين الى الجيش الوطني".

وقد أعتبر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية في وصف الفيديو الاشخاص المندسين من المنضمين الى الجيش الوطني بعد احداث 2 ديسمبر (مقتل الرئيس السابق صالح) مما سبب عرقلة كبيرة في التقدم واتاح للحوثيين التقدم واستعادة المواقع.

ويذكر أن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أصدر مطلع شهر نوفمبر الحالي، قرارات جمهورية جديدة قضى أحدها بتعيين الفريق الركن محمد علي المقدشي وزيرًا للدفاع خلفًا للواء محمود الصبيحي، المعتقل لدى الحوثيين منذ آذار/ مارس 2015.

وجاء تعيين المقدشي -المولود في محافظة ذمار عام 1962- وزيرًا للدفاع، بعد أن ظل هذا المنصب شاغرًا أكثر من 3 أعوام.