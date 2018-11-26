شكرا لقرائتكم خبر عن حماس تأمل أن يحقق الحوثيون النصر في اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

أعرب ممثل حركة حماس في إيران خالد القدومي، الاثنين، عن أمله في أن تحقق ميليشيات الحوثي النصر في اليمن، مضيفًا أن “النصر في نهاية المطاف سيكون حليف شعب فلسطين واليمن”.

وقال القدومي في مقابلة مع وكالة أنباء “التقريب”، خلال مشاركته في ما يسمى بمؤتمر الوحدة الإسلامية الذي اختتمت أعماله أمس الأحد، إن “النصر سيكون حليف الشعب في فلسطين واليمن رغم كل الجرائم التي ترتكب ضد الشعبين”، على حد قوله.

واتهم القدومي “حكام بعض الدول الإسلامية”، دون تسميتهم بـ”الانضمام إلى الولايات المتحدة وتأييد جرائمها ضد الشعب الفلسطيني واليمني”.

وأضاف: “للأسف، فإن المشكلة الأساسية في المنطقة هي وجود بعض الحكام الذين يساهمون في المشروع الصهيوني الأمريكي في المنطقة، إنهم يتجاهلون إرادة أممهم”.

وتابع: “يجب أن تعرف هذه الحكومات العميلة أن الأمم لا تريدها، وأن إرادة الأمم تختلف عن إرادتها، شعوب المنطقة المسلمة لا تريد النظام الصهيوني؛ لأن هذا النظام ليس له حق في أرض فلسطين ويجب أن يترك الأرض في أسرع وقت ممكن”.

وفي سياق آخر، التقى حسن الخميني حفيد مؤسس النظام الإيراني الراحل روح الله الخميني، اليوم، اثنين من وفد ميليشيات الحوثي الذي شارك بمؤتمر الوحدة الإسلامية.

وذكر موقع “جماران نيوز”، التابع لأسرة الخميني، أن اثنين من وفد الحوثيين المشارك بمؤتمر الوحدة الإسلامية التَقيا حسن الخميني، عقب زيارة مرقد مؤسس النظام في طهران.